¡Imparable! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del All-Nassr contra Toulouse FC

La leyenda de Cristiano Ronaldo no para de crecer, pues no es para menos que el mejor jugador de la historia de Portugal, a sus 40 años no deje de conseguir goles en el nivel profesional.

Duelo All-Nssr vs Toulouse FC I @Cristiano

Inicio con el pie de derecho

A unas semanas del arranque de las ligas internacionales, el equipo del All-Nassr viajó hacia Austria, esto para disputar una serie de juegos amistosos, iniciando con el equipo de la Ligue 1, Toulouse FC.

El encuentro disputado en el Stadion Grodig, terminó en una victoria por la mínima de 2-1 a favor del equipo de oriente medio. Sin duda, lo que salió a destacar fue que el ‘Comandante’, volvió a marcar para los amarillos, anotando el empate a uno al minuto 33.

Pretemporada de All-Nassr I @Cristiano

Se queda

CR7 fue el foco de atención durante los inicios del mercado de verano, esto debido a que no había renovado con el All-Nassr y se especuló cual iba a ser el futuro del histórico delantero, sin embargo, solo unas semanas después, el equipo árabe publicó que su GOAT se quedaba.

Poco más de un mes después de anunciar que Cris estaría en Arabia algunos años más, el equipo y sus estrellas han iniciado la pretemporada para lo que será la temporada 2025-26 del año futbolístico.

Renovación de CR7 I @Cristiano

