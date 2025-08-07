Ley del Ex y error de Kane: El delantero inglés anota y falla un penal en amistoso

Lo que temía Henry Kane llegó más pronto de lo esperado, enfrentar a su ex equipo, el Tottenham Hotspurs. El goleador de 32 años fue uno de los anotadores en la goleada de 4-0 a favor del Bayern Múnich.

Victoria de Bayern Múnich I @FCBayern

‘Gol amargo’

Durante el duelo disputado en el Allianz Arena, Kane anotó el primer gol; luego de un gran pase de Olise, el atacante inglés controló de buena manera y tras una media vuelta anotó el primero, mismo que no lo celebró por respeto a su ex club.

Lo ‘curioso’ del día fue que solo dos minutos después del tanto de Kane, este tuvo la oportunidades de marcar doblete y así ampliar la ventaja por vía del penal, sin embargo, el jugador resbaló y mandó la esférica a las gradas.

@FCBayern

Un rey sin corona

Henry Kane era uno de los más queridos por la afición del Tottenham, el goleador sumó 280 goles y levantó la Bota de Oro de la Premier League tres veces en las siete temporadas que estuvo con los Spurs, además de una módica cantidad de 59 asistencias, aunque sin levantar un solo título.

@FCBayern

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Como en el Mundial de Clubes! Chivas vs Cincinnati se demora debido a tormenta eléctrica