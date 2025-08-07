Cruz Azul vs Colorado Rapids EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

Cruz Azul finalizará su participación en la Leagues Cup ante Colorado Rapids, ya que no consiguió los puntos suficientes para avanzar de ronda. Por otro lado, los de la MLS aún tienen ligeras esperanzas de clasificar a la fase eliminatoria.

La Máquina tuvo una amarga participación en la Leagues Cup al iniciar con una goleada en contra por 7 a 0 ante Seattle Sounders. En el segundo partido se impusieron sobre LA Galaxy en la tanda de penaltis tras la igualdad de 1-1 en tiempo regular.

Colorado Rapids tiene una victoria en lo que va de la Leagues Cup, la cual consiguieron ante Santos Laguna con un marcador de 2-1. En la segunda fecha cayeron con Tijuana con el mismo marcador, pero el triunfo les da pequeña oportunidad de avanzar a la siguiente fase.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Minuto a Minuto de Cruz Azul vs Colorado Rapids

26' | ¡Perdona Cruz Azul! Luka Romero y Sepúlveda no supieron definir y ddejaron sus disparos en manos del arquero Nicolas Defreitas-Hansen que se visitió de héroe con una doble atajada.

24'| Se detiene el juego por atención a Kevin Mier.

22' | Disparo al travesaño. Cruz Azul se salva del segundo.

20' | Cruz Azul lo intenta pero no tiene claridad al ataque.

3' | Gol de Colorado. Error de Mier en la salida y la Máquina ya lo pierde. ¿Viene otra goleada?

1' | Comienza el partido

Alineación de Cruz Azul

¡Con Amaury de titular! El canterano había recibido solo cuatro minutos de actividad con Larcamón, pero ahora saldrá de inicio en el último partido de la Leagues Cup.

Cruz Azul saldrá con esta alineación | X: @CruzAzul

Alineación de Colorado Rapids

Ásí saldrá el equipo estadounidense | X: @ColoradoRapids

