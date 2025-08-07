Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 7 de agosto

Este jueves, cerrará la primera fase de la Leagues Cup 2025 con los últimos cinco compromisos entre equipos de la Liga MX y MLS.

Del lado mexicano hay poco en juego, pues solo Bravos de Juárez llega con vida para eliminar al Puebla y avanzar a la siguiente ronda. Los fronterizo enfrentan a NY Red Bulls y dependen de sí mismos para clasificar.

Aunque ya están eliminado, Chivas, Cruz Azul, Monterrey y Santos también tendrán actividad y buscarán cerrar el torneo con el pie derecho con miras a llegar con buen ritmo a la Jornada 4.

Monterrey vs Charlotte

60' Rayados 0-2 Charlotte | ¡GOOOOOOL DE CHARLOTTE! Los locales duplican su ventaja

56' Rayados 0-1 Charlotte | ¡GOOOOOOL DE CHARLOTTE! Los estadounidenses pegan primero

45' Rayados 0-0 Charlotte | Se reanudan las acciones en Charlotte

45' Rayados 0-0 Charlotte | Descanso en Carolina, todo sigue igualado sin goles

01' Rayados 0-0 Charlotte | ¡Arranca el partido!

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

