Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 7 de agosto

Este jueves, cerrará la primera fase de la Leagues Cup 2025 con los últimos cinco compromisos entre equipos de la Liga MX y MLS.
Del lado mexicano hay poco en juego, pues solo Bravos de Juárez llega con vida para eliminar al Puebla y avanzar a la siguiente ronda. Los fronterizo enfrentan a NY Red Bulls y dependen de sí mismos para clasificar.
Aunque ya están eliminado, Chivas, Cruz Azul, Monterrey y Santos también tendrán actividad y buscarán cerrar el torneo con el pie derecho con miras a llegar con buen ritmo a la Jornada 4.
Monterrey vs Charlotte
60' Rayados 0-2 Charlotte | ¡GOOOOOOL DE CHARLOTTE! Los locales duplican su ventaja
56' Rayados 0-1 Charlotte | ¡GOOOOOOL DE CHARLOTTE! Los estadounidenses pegan primero
45' Rayados 0-0 Charlotte | Se reanudan las acciones en Charlotte
45' Rayados 0-0 Charlotte | Descanso en Carolina, todo sigue igualado sin goles
01' Rayados 0-0 Charlotte | ¡Arranca el partido!
¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?
Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.
TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿Borrado de Cruz Azul? La razón por la que Amaury Morales ha perdido protagonismo