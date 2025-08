Eva Longoria, inversionista de Necaxa, defiende formato sin ascenso ni descenso en Liga MX

Eva Longoria, inversionista del Club Necaxa, defendió el actual formato de la Liga MX, que no contempla ascenso ni descenso. En entrevista con ESPN, la actriz señaló que ese modelo le parece más estable y menos desgastante, especialmente desde el punto de vista emocional y empresarial.

IMAGO7

Eva Longoria defiende el no ascenso

“Me gusta que no haya ascensos. Me gusta que todos estemos en una liga con playoffs, entramos y salimos. Todo ese tema de ascensos y descensos me resulta muy estresante”, expresó Longoria.

La Liga MX suspendió el sistema de ascenso y descenso y la última vez que se utilizó ese sistema fue en 2019, lo que ha generado múltiples opiniones encontradas. Longoria, sin embargo, cree que esta estructura le da mayor certidumbre a los proyectos a largo plazo.

IMAGO7

“Ni siquiera podía imaginar ese formato. Y esa es la diferencia entre Welcome to Wrexham y Necaxa como serie: no tenemos ese factor de ascenso y descenso”, comentó.

Más allá del formato de competencia, Longoria reafirmó su compromiso con el club mexicano. Dijo que incluso si hubiera existido el riesgo de descenso, su decisión de invertir no habría cambiado.

“Sigo pensando que invertir en el futbol mexicano, en particular, es una de las ligas más competitivas del mundo. Producimos mucho talento y jugadores increíbles que se mueven por todo el mundo”, aseguró.

Necaxa no buscará bombazos

Pese a contar con un grupo propietario lleno de celebridades, la filosofía deportiva del Necaxa se mantiene centrada en la formación de jóvenes talentos. Longoria explicó que el club no seguirá la tendencia de contratar figuras internacionales como Sergio Ramos o James Rodríguez.

IMAGO7

“Nuestra estrategia y filosofía es que se puede ganar sin dinero. El talento gana partidos. El hecho de haber llegado tan lejos en la Liguilla con un presupuesto diez veces menor que el de otros clubes realmente nos refuerza y nos da aún más ganas de demostrar que podemos ganar”, concluyó Longoria.

Necaxa volverá a la actividad este miércoles en la Leagues Cup, cuando enfrente a Orlando City en su último partido de fase de grupos. Además, el club alista el lanzamiento de su serie documental titulada Necaxa, con la que busca compartir su legado y mostrar la vida en Aguascalientes a una audiencia internacional.

