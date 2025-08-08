¡Belleza Merengue! Real Madrid presenta su tercer jersey de la temporada

A solo unas semanas del arranque de la temporada 25/26, el equipo del Real Madrid le regaló a sus fans un nuevo uniforme que resultó ser una auténtica joya. El regreso del color azul al Santiago Bernabéu, regala nostalgia y elegancia para lo que promete una temporada de ensueño.

Tercer jersey del Real Madrid | @realmadird

Regreso al 2014

La nueva equipación del Real Madrid no solo se compone de nueva tecnología en su creación, sino también rae historia y nostalgia en el corazón de los madridistas, siendo un homenaje al jersey usado en la temporada 2023/14, recordada por el gol de Gareth bale al Barcelona en la final de la Copa del Rey.

La playera está conformada por un tono azul medianamente claro, con los detalles y patrocinadores en blanco, un cuello ligeramente alto y el mítico escudo en la parte del pecho izquierdo.

@realmadrid

¿Cómo se puede adquirir la nueva playera?

El tercer jersey del Madrid ya acompaña a las otras dos equipaciones en todas las tiendas oficiales del club, así como las tiendas en línea de la marca Adidas. Su precio ronda desde los 85 hasta los 150 europa.

En México, la playera también está disponible, la gran sorpresa de su venta es que a diferencia de otros equipos, el jersey edición manga larga si llega a la tiendas de la república. Los costos de esta van desde los 1999 hasta los 3200 pesos.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántas victorias tiene la Liga MX y la MLS en la Leagues Cup 2025?