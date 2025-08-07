Leagues Cup 2025: Tigres se enfrentará al Inter Miami de Messi en Cuartos

Quedó definido el rival de Tigres para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 y será nada más y nada menos que el Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi y un plantel plagado de figuras internacionales.

El conjunto de la MLS concluyó en el segundo lugar del grupo de los clubes estadounidenses con ocho puntos, mientras que los felinos terminaron terceros en su sector con seis unidades, clasificando a la fase de eliminación directa.

Se enfrentarán en Cuartos | X @LeaguesCup

De momento, la gran incógnita para este duelo es la presencia de Messi, quien sufrió una molestia muscular en la pierna derecha durante el partido ante Necaxa y se encuentra en recuperación. El astro argentino estaría fuera alrededor de dos semanas, por lo que su disponibilidad dependerá de su evolución médica en los días previos al encuentro.

Los Cuartos de Final están programados para disputarse entre el 18 y 20 de agosto, por lo que el tiempo de recuperación del campeón del mundo es justo, pero no imposible, para que pueda enfrentar a Tigres.

Está lesionado | AP

Será la segunda ocasión en que Inter Miami se enfrente a un equipo regio. La primera fue el año pasado, cuando se midió a Rayados en la Concacaf Champions Cup y fue eliminado. Ahora, los de Florida buscarán revancha ante otro representante de Monterrey.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

Disputarán los Cuartos | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Domenec Torrent minimiza eliminación de Monterrey en Leagues Cup: 'No es fracaso'