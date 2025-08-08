¡Temibles! Al-Nassr inicia conversaciones por Kingsley Coman

Al-Nassr se ha convertido en uno de los equipos más influyentes del mundo, no solo por ser importante en Arabia Saudita, sino por su gran cantidad de fichajes bomba. El primero que comenzó esta oleada fue Cristiano Ronaldo, aunque para la siguiente campaña, han adquirido a Joao Félix y -a falta de un anuncio oficial- a Íñigo Martínez.

Ahora, el cuadro árabe está en la búsqueda de un nuevo delantero para un tridente temible con Joao y 'El Bicho'. Con información de Fabrizio Romano, Al-Nassr inició conversaciones con Bayern Munich por Kingsley Coman, ariete francés de 29 años.

Kingsley Coman | MEXSPORT|

El jugador galo llegó al Gigante de Baviera en 2014, procedente del Paris Saint-Germain; aunque se fue por un tiempo a Italia con la Juventus. Coman ha tenido una carrera con los bávaros de altibajos, siendo su última campaña una de las menos recordadas de su carrera.

Con el paso irregular de Coman por Alemania, el balompié de medio oriente es una buena opción para el francés. En todas las competencias con Bayern Munich, Coman jugó un total de 339 partidos y anotó 72 goles; además repartió 71 asistencias.

Kingsley Coman | MEXSPORT|

Gran palmarés, pocos goles

Pese a tener una vitrina envidiable, Kingsley Coman nunca ha demostrado su potencial de mejor manera. Coman ganó nueve Bundesliga, una Champions League, dos Scudettos y varios trofeos más.

¿Liga de gran nivel?

La Liga Profesional Saudí se ha convertido en un destino predilecto para varios futbolistas, gracias a los grandes contratos y competencia. En los últimos años, el futbol árabe incrementó en nivel, lo que facilitó la llegada de grandes figuras en buen momento.

Kingsley Coman | MEXSPORT|

