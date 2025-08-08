Ter Stegen firma autorización médica y Barcelona le regresa capitanía

Marc-André ter Stegen finalmente terminó cediendo y firmó la autorización médica que exigía el FC Barcelona para hacer entrega del informe médico a LaLiga tras haberse sometido a una intervención quirúrgica el pasado 29 de julio.

La firma que no quería estampar el arquero alemán desató una novela entre el equipo y el jugador hasta el punto de retirarle la capitanía por la decisión que había tomado Ter Stegen.

Comunicado del Barcelona

A través de su cuenta oficial el Barcelona hizo el anuncio del arreglo: “El Club comunica que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización necesaria para que el Club envié a LaLiga el informe médico relativo a su intervención”.

A través del comunicado dado a conocer por el conjunto Blaugrana resalta que el gafete de capitán regresa al brazo del alemán: “El expediente disciplinario ha sido cerrado y el jugador vuelve a ser capitán del primer equipo con efecto inmediato”.

Por qué no quería firmar

El FC Barcelona terminó por orillar al guardameta a que no le quedara otra opción, y es que ahora se mandará el informe a LaLiga quienes confirmarán el periodo que estará fuera de las canchas, de concretarse que sea de al menos cuatro meses el equipo lo dará de baja para inscribir a Joan García.

Finalmente todo quedó saldado; sin embargo, ahora Marc-André podría quedarse fuera de al menos el primer semestre de la campaña 2025-26 e incluso toda la temporada debido a su lesión y a la necesidad del Barça en registrar a sus nuevos jugadores tal es el caso de Rashford que también se encuentra a la espera.

