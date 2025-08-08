Ter Stegen lanza comunicado y ofreció una resolución al Barcelona

La polémica del Barcelona con Ter Stegen continúa dando de que hablar. Hace unos días el equipo decidió quitarle la capitanía, ahora el guardameta lanzó un comunicado donde asegura buscar una solución a sus problemas con el club.

Ter Stegen en Barcelona | @mterstegen1

En busca de facilitar la situación

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Ter Stegen, dio una parte de su versión sobre lo que sucedió con el club, asegurando que él nunca quiso llegar hasta los extremos y que es más grande su cariño por el club y su gente que cualquier situación.

El bávaro, comentó estar dispuesto para quedarse a pelear un lugar en el primer equipo, además de estar en toda disposición de llegar a buenos acuerdos con el club blaugrana y así facilitar una pronta resolución.

Ter Stegen con Barcelona | @mterstegen1

Momentos difíciles

Ter Stegen, también dejó en claro que todas las decisiones sobre su tratamiento médico, así como su recuperación, fueron supervisadas y autoridad por el club, comentando que jamás saltaría por encima de los valores del Barcelona.

El portero del Barcelona, finalmente mencionó que los últimos meses fueron complicados desde lo mental hasta lo fisico, asi como asegurara que parte de lo sucedido fue ‘exagerado’ o inflado.

Comunicado de Ter Stegen | @mterstegen1

