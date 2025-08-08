Cristiano Ronaldo le resta importancia al Balón de Oro: "es un premio ficticio"

Cristiano Ronaldo continúa con un gran nivel en la Liga Profesional Saudí, pese a sus 40 años. En medio de la gira del Al-Nassr por Europa, la revista France Football reveló sus nominados al Balón de Oro, el prestigioso premio el cual 'El Bicho' ganó en más de una ocasión.

En zona mixta tras su partido ante Rio Ave -en el que marcó tres goles- Cristiano fue interrogado sobre los portugueses nominados (Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves). Con una sonrisa en el rostro y evadiendo la pregunta, 'El Comandante' contestó que es "ficticio".

Cristiano Ronaldo | @Cristiano|

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo demerita al galardón de la revista francesa, pues anteriormente comentó que el Balón de Oro perdió credibilidad. Es el tercer año consecutivo en el que el astro lusitano no se encuentra entre los nominados.

De los máximos ganadores

Pese a la controversia que generó la declaración de Cristiano, eso quita su fantástica historia con el galardón. El exjugador del Manchester United y Real Madrid es el segundo máximo ganador del Balón de Oro; solo por detrás de Lionel Messi.

❌ CRISTIANO RONALDO NO CREE en el BALÓN de ORO:



😮 "ES FICTICIO".



Vía 'sporttv (instagram)' pic.twitter.com/tYsjvKavcU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2025

Última nominación

La última vez que Cristiano Ronaldo fue considerado de los mejores jugadores del mundo por la revista France Football fue en 2022. En aquel año, el ganador del Balón de Oro fue Lionel Messi, quien ganó su octavo y último trofeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE CONFUNDIÓ! FUNCIONARIA PIDE A SON GANAR UN JUEGO CON ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL