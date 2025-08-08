La llegada de Heung Min Son, al equipo de los Ángeles LAFC, fue uno de los mayores bombazos de la MLS, llegando a trascender más allá de lo deportivo que incluso la concejal de la ciudad, Heather Hutt, acudió a su presentación para darle la bienvenida, aunque esto no salió muy bien.

@LAFC

¿Son fichajes de Estados Unidos?

El momento ‘extraño’ de la presentación de Son, se dió durante las palabras de bienvenida de la concejal, pues parece que se confundió con su llegada ya que le pidió ganar un partido, pero con Estados Unidos.

“Sin presión, pero cuando llegue el Mundial, esperamos una victoria en Los Ángeles de Estados Unidos. Así que aquí estaremos”, dijo la concejal mientras la sala reía y el jugador solo miraba desconcertado.

🇺🇸🇰🇷 L.A. COUNCILWOMAN ASKS SOUTH KOREAN STAR TO WIN WORLD CUP FOR USA



Heather Hutt just achieved peak American ignorance at Son Heung-min's LAFC press conference.



The councilwoman, whose district includes Koreatown, stared directly at South Korea's captain and said "we're… pic.twitter.com/Vh1r6tvVy4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2025

Pese al error, la concejal continuó dando palabras de aliento al equipo de los Ángeles, recalcando que es muy importante que jugadores de la talla de Son lleguen al equipo y a la ciudad.

“¿Qué tan inteligente es el LAFC? Vamos a rendirnos, porque este es el momento ideal para traer a la persona adecuada”, concluyó.

Sin duda, este será uno de los momentos más incómodos que tendrá en su memoria el jugador, aunque también uno de los más divertidos ya que pese a la confesión, el futbolista siempre se mantuvo sonriente, como le es característico.

Son llega a los Ángeles LAFC, proveniente del Tottenham Hotspurs, con un contrato de dos años con opción a uno más, además de convertirse en el fichajes más caros en la historia de la MLS.

@LAFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Un club más! Álvaro Morata se convierte en jugador del Como 1907