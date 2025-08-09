Benjamin Sesko fue presentado oficialmente por Manchester United como su nuevo jugador

Manchester United hizo oficial la llegada del delantero esloveno, Benjamin Sesko, procedente del equipo de Bundesliga, RB Leipzig, donde destacó para captar la atención de múltiples equipos.

Los Red Devils anunciaron el fichaje a través de sus redes sociales, luego de una fuerte negociación para convencerlo de ir a Old Trafford y no con Newcastle, equipo que también presionaba por él.

¿Cuánto le costó el fichaje de Sesko a Manchester United?

El acuerdo se cerró en 76 millones de euros, más otros 8.5 en variables. El esloveno tendrá un contrato con vigencia hasta 2030 y se pondrá a las órdenes de Rúben Amorim para el inicio de la temporada con Manchester United.

Estadísticas de Sesko

En 87 partidos jugados con RB Leipzig, Sesko sorprendió con su capacidad goleadora y su técnica al marcar 39 tantos y brindar ocho asistencias. Con su Selección ha acumulado una cuota de 16 tantos en 41 apariciones.

Manchester United sufrió en la última temporada al quedar en la posición 15 con 42 puntos, lo que representó una de sus peores participaciones en Premier League de su historia. Rúben Amorim tendrá un nuevo delantero para encaminar de mejor forma el proyecto.

