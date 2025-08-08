Chelsea cerca de cerrar negociaciones con Manchester United por Garnacho

El Campeón del Mundial de Clubes vuelve al ruedo de cara al inicio de la siguiente temporada, ahora fue en el mercado de fichajes, esta vez van por Alejandro Garnacho, el delantero español del Manchester United.

Garnacho con el Manchester United | @ManUtd_Es

Trato cerrado

Según fuentes de ESPN, los ‘Blues’, cerraron el trato por el delantero por un total de 50 millones de dólares, aunque aún las negociaciones siguen abiertas ya que el Chelsea espera pagar una menor cantidad por los servicios del jugador.

Garnacho ya estaba en busca de salir del Manchester United, esto debido a que el técnico, Ruben Amorim, lo descartó con el primer equipo e incluso no lo llevó consigo a la pretemporada en Estados Unidos.

"Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento. Y a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué", declaró el estratega.

Garnacho previo a duelo | @ManUtd_Es

A una firma del Stamford Bridge

Se espera que el anuncio oficial de Alejandro Garnacho se haga en las próximas horas, todo queda en espera de que se llegue a un precio definitivo y así el jugador pueda partir a Londres, para estar a las ordenes de Enzo Maresca.

Garnacho en Europa League | @ManUtd_Es

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ter Stegen lanza comunicado y ofreció una resolución al Barcelona