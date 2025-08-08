Manchester United busca el fichaje de Donnarumma que sigue con futuro incierto en el PSG

Manchester United busca el fichaje de Gianluigi Donnarumma luego de que el guardameta y el París Saint-Germain parecen no llegar a un acuerdo para mantenerse en el conjunto parisino con el que termina contrato en 2026.

El arquero estaría partiendo del equipo y el conjunto comandado por Ruben Amorim buscaría llevarse sus servicios esto para darle competencia a André Onana que ha tenido diversos altibajos desde su llegada en 2023. Sin embargo desde la interna saben que es una operación difícil.

Donnarumma l X:PSG_inside

Novela entre Donnarumma y PSG

La novela entre el italiano y el actual campeón de la Champions League sigue en pausa, las negociaciones de los franceses en busca de blindar a Donnarumma para evitar su salida sin costo no avanzan debido a que no hay una mejora salarial.

El arquero titular de la Selección de Italia quiere tener un incremento en su salario que lo eleve entre 10 y 12 millones de euros anuales, cifra a la que no está accediendo el finalista del Mundial de Clubes.

Donnarumma es una de las principales figuras del PSG que llevó a la adjudicación de su primera Champions League, tan solo en la temporada pasada registró 47 partidos en la meta y figuró para el histórico triplete de los dirigidos por Luis Enrique.

Mundial de Clubes l X:PSG_inside

PSG cerca de cerrar a Chevalier

Mientras esto se define para uno u otro lado, París Saint-Germain ya trabaja en cerrar la incorporación de Chevalier de 23 años que todavía pertenece al Lille y su llegada estaría definiéndose por alrededor de 40 millones de euros.

Chevalier l X:losclive

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESA A TV AZTECA? DAVID FAITELSON HACE SORPRENDENTE REVELACIÓN