¿Regresa a TV Azteca? David Faitelson hace sorprendete revelación

La llegada de David Faitelson a TUDN ha sido una de los momentos más impactantes en los medios deportivos en México, ya que durante su estancia en TV Azteca mencionó en incontables veces que nunca trabajaría para Televisa, algo que se rompió con el paso de los años; ahora, Faitelson ha emitido una declaración que de nueva cuenta pone en perspectiva su futuro.

¿Regresa a su 'antigua' casa?

Durante una emisión del programa 3 en la banca en YouTube, David Faitelson fue cuestionado con respecto a una duda que se ha generado desde su llegada a TUDN: su posible regreso a TV Azteca.

La pregunta directa fue: "¿Te gustaría despedir tu carrera, que te falta mucho todavía, en TV Azteca?", para lo cual, el excomentarista de ESPN fue más que contundente con su respuesta: ¡No! Yo me despido aquí (TUDN), acompañando el momento con una sonrisa.

¿Rencillas con sus excompañeros?

La respuesta de David Faitelson puede responder a muchas cosas, como su trabajo actual, ya que siendo miembro de TUDN, sería ilógico mencionar que sí le gustaría regresar a la competencia directa; sin embargo, en los meses recientes, ha tenido algunos momentos bastantes complicados con los que en algún momento fueron sus compañeros.

Tal es el caso de su reciente polémica con José Ramón Fernández, del cual ventiló algunas cuestiones bastante personales que hicieron enojar incluso a la familia del miembro de ESPN, generando aún más polémica con publicaciones posteriores. Otro ejemplo se dio a lo largo de la Copa Oro, cuando Christian Martinoli y Luis García 'cambiaron' de plataforma para transmitir por medio de su canal de YouTube, con un lenguaje y humor bastante oscuro, lo cual molestó a Faitelson, quien los llamó payasos, argumentando que el periodismo deportivo nunca debía de tener algo similar.

