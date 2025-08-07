Faitelson 'se burla' de Cruz Azul tras goleada en Leagues Cup: "Se perjudican a sí mismos"

El periodista deportivo David Faitelson volvió a lanzar fuertes críticas contra Cruz Azul, cuestionando tanto las decisiones administrativas como el desempeño en la cancha. Tras la polémica por la contratación del delantero griego Giorgos Giakoumakis, ahora el analista arremetió contra el club por su estrepitosa derrota 7-0 ante Seattle Sounders en su debut en la Leagues Cup 2025.

Faitelson no se guardó nada al hablar del resultado, asegurando que sus críticas no son las que influyeron en el marcador, sino que el equipo cementero se 'perjudica' asimismo por la falta de planeación en la directiva.

“Cruz Azul se perjudica a sí mismo. Yo no tuve que ver nada con el 7-0. El 7-0 fue un impacto poderosísimo. El otro día el ingeniero Velázquez decía que era un accidente. No fue un accidente, los pisaron, los aplastaron, los hicieron pedazos en el terreno de juego...”, señaló en entrevista para el podcast la Perrada.

Críticas a la directiva y cambio de entrenador

El comentarista también cuestionó la falta de continuidad en el banquillo cementero, tras la salida del entrenador interino Vicente Sánchez para dar paso a Nicolás Larcamón.

“Dicen que Vicente Sánchez no estaba listo para ser DT de Cruz Azul. Bueno, Vicente entregó un título, vamos a ver cómo Larcamón se levanta de este 7-0. Tenían que decir: ‘Vicente ya entregó un título, me la tengo que jugar con él’, pero ellos nunca confiaron en Vicente”, expresó Faitelson.

Estas no son las únicas críticas que Faitelson a comentado en contra de Cruz Azul, durante la pasada semana, el periodista a reiterado que, dentro de la institución han movido dinero de forma polémica, especialmente con la llegada de Giakoumakis al equipo.

