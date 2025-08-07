Técnico mundialista de Rusia 2018, aseguró quedarse con ganas de dirigir al América

Durante una entrevista para el podcast ‘Los Edul’, el reconocido técnico argentino, Ricardo Gareca, reconoció haber estado cerca del banquillo azulcrema, situación que lo ilusionaba pero que al final no llegó.

La importancia que tiene el Club América

Ya en la entrevista, Gareca hizo una dinámica de respuestas rápidas, donde se le cuestionó sobre los grandes jugadores que dirigió y que tuvo de compañeros, pero hubo una respuesta en particular que llamó la atención de muchos.

A Gareca se le hizo la pregunta de qué equipo o selección que no dirigió le hubiera gustado, a lo que para sorpresa de propios y extraños, este se refirió al América, asegurando haber tenido pláticas que al final se quedaron solo en eso.

“Un equipo que me quedo, que de pronto viste, me había ilusionado, el América de México. Se la dimensión del América, ese es un equipo que me pareció”, declaró el técnico argentino.

Un grande en el banquillo

Gareca, como entrenador, suma cuatro títulos de liga con Vélez, un campeonato de Segunda División con Talleres de Córdoba. En cuanto selecciones, el estratega metió a la selección de Perú al Mundial de Rusia 2018 y consiguió un histórico subcampeonato de la Copa América, cayendo ante Brasil.

