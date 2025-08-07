Tigres se prepara para duelo ante Puebla tras clasificar a Cuartos de Final de Leagues Cup

El equipo de Tigres se prepara para enfrentar este viernes a la escuadra de Puebla en el Estadio Universitario, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 en la Liga MX.

Luego de regresar a la ciudad tras sus primeros duelos en la Leagues Cup y asegurar su pase a Cuartos de Final, los dirigidos por Guido Pizarro entrenaron este jueves por la mañana en el “Volcán”, afinando detalles para este próximo compromiso.

Los jugadores que han venido siendo titulares, tuvieron su sesión de videoanálisis, para posteriormente realizar trabajo en gimnasio y saltar al campo a concluir con espacios reducidos. Por su parte, los suplentes iniciaron directamente con las actividades de campo.

Nicolás Ibáñez presenta un edema en el muslo derecho luego de una molestia que sufrió en el juego ante Houston Dynamo, lo que le impidió jugar ante San Diego FC y LAFC. El argentino será evaluado en cancha para determinar si está en condiciones de participar este viernes.

Jesús Angulo y Uriel Antuna son otros futbolistas de los felinos que continúan con su etapa de recuperación, por lo que difícilmente estén ante Puebla.

