Carrasquilla ante una posible salida de Pumas: ”El club está consciente”

Coco Carrasquilla y los Pumas de la UNAM quedaron eliminados de la edición 2025 de la Leagues Cup, esto debido a su derrota ante el Inter de Miami. Una vez terminado el duelo, uno de los jugadores que se acercó a hablar fue el panameño.

Duelo Pumas vs Miami I MEXSPORT

Se mantiene el sueño europeo

Durante una entrevista con Marca, Cocco, fue cuestionado sobre un posible fichaje a Europa, a lo que el atacante de Panamá, aseguró que el sueño sigue intacto y que no dudaría en salir llegado el momento

“Si claro, la posibilidad antes de venir a Pumas siempre ha estado. Si más adelante se me dan las cosas el club está consciente y sabe que vamos a llegar a un acuerdo para crecer”, declaró el jugador.

Inter de Miami vs Pumas I MEXSPORT

Cabe recordar que durante el 2020, Carrasquilla fue uno de los jugadores de Sudamérica que el Real Madrid seguía de cerca, caso al que la reportera hizo mención, aunque Cocco solo dijo que le hubiera encanto en su momento, pero hasta ahí.

Ya para el final de la entrevista, el atacante de los Pumas aseguró estar feliz y cómodo en el club y el país, comentado que él disfruta del futbol en Pumas y mientras no llegue algo formal del viejo continente el continuará así.

“La verdad es que yo estoy feliz aquí, quiero seguir disfrutando del futbol. Voy a estar qui disfrutando del futbol, seguir creciendo y disfrutando que es lo más lindo”, concluyó el panameño.

Se espera que los Pumas lleguen a la CDMX el día jueves, una vez aterrizados, el club comenzará los preparativos para su complejo compromiso en la Bombonera, ante los Diablos del Toluca.

Carrasquilla vs Miami I MEXSPORT

