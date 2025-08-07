Rayados de Monterrey busca el fichaje bomba de Antoine Griezmann

Rayados de Monterrey tiene la oportunidad de fichar a un jugador que representaría un bombazo para el futbol mexicano, tal y como fue con la llegada Sergio Ramos. Se trata de Antoine Griezmann, a quien ya sondea el conjunto regiomontano.

X: @Atleti

Monterrey tiene luz verde para fichar a Griezmann

Según información de TUDN, Rayados ya tiene la autorización por parte de los directivos para que puedan ir por el fichaje del francés Campeón del Mundo en Rusia 2018 e ídolo en el Atlético de Madrid.

La salida de Nelson Deossa hacia Real Betis abrió una plaza de jugador No Formado en México, la que podría ocupar Antoine Griezmann. Por el momento, Rayados sondea la situación del jugador, quien tiene contrato hasta 2027 con Atlético de Madrid, mismo que fue renovado recientemente.

El salario que el francés percibe anualmente supera los 13 millones de dólares, de acuerdo a información de Goal. Rayados tendrá que tomar en cuenta esto para convencer a Griezmann.

X: @Atleti

¿Cuánto le costaría a Rayados fichar a Griezmann?

La cifra de dinero por el fichaje de Griezmann no es imposible para Rayados, pues está valuado en 18 millones de euros en Transfermrkt es por ello que pondrán todos sus esfuerzos para convencer al futbolista de llegar al equipo donde también milita Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres, entre otros.

Dicha fuente también revela que Rayados ya tuvo una reunión virtual con Maud Griezmann, quien es su representante y hermana. Pese a que las negociaciones están en una etapa muy temprana, el interés de Rayados parece ser real por el francés.

X: @Atleti

