Playera del América, entre las 5 más bonitas del mundo

Los uniformes en el futbol son una parte fundamental para los aficionados, pues representa orgullo e identidad tener la playera de un equipo. BR Football presentó su ranking de las mejores jerseys de la temporada, y el de América está incluido.

MEXSPORT

América presentó su nuevo diseño, ahora creado por la marca Adidas tras muchos años con Nike. La playera tiene toques retro y modernos con los icónicos colores de las Águilas, que fue aclamado por miles de aficionados.

Playera del América, la quinta más bonita del mundo

BR Football colocó a la playera local del América en el puesto número 5 de su lista, por encima de la de visitante de Arsenal, Ajax, Tigres, entre otros grandes equipos del mundo. El medio destacó los colores y diseño que llama la atención.

“Todo lo simple y discreto se desvanece con esta camiseta. La brillante camiseta amarilla del Club América destaca incluso antes de considerar el diseño del águila que rinde homenaje al clásico de 1994-96 que muchos aficionados recuerdan con cariño”, escribe BR Football sobre la playera del América.

MEXSPORT

Tigres también está en la lista, pero en el octavo puesto con su playera visitante en color azul. El resto de la lista está repartido entre Arsenal, Ajax, Newport County, Nürnberg, Napoli, Espanyol, Lyon y Roma.

Lista de playeras de futbol de la temporada 2025-26 más bonitas del mundo

Roma Lyon Espanyol Napoli América Nürnberg Newport County Tigres Ajax Arsenal

MEXSPORT

También te puede interesar: Rayados de Monterrey busca el fichaje bomba de Antoine Griezmann