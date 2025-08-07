“Es un vende humo”... Afición revienta a Efraín Juárez por sus expresiones en rueda de prensa

La mala participación de los clubes mexicanos en la Leagues Cup, le está tomando factura a varios entrenadores, esta vez fue Efraín Juárez y su actitud, ya que no fueron bien recibidos por los fanáticos, tachándolo de “soberbio”.

Cuerpo técnico de Pumas I MEXSPORT

Actitud errónea

Desde que los Pumas cayeron 3-1 ante el Inter de Miami, circuló en redes un fragmento de una conferencia de prensa con Efraín Juárez, desafortunadamente para el técnico, lo que más llamó la atención del público fue su forma de hablar y lenguaje corporal, asegurando que es demasiado egocéntrico.

“Es un vende humo”, “Mucho ruido y pocas nueces” , “Habla con mucho ego”, “arrogante”, son solo algunos de los comentarios negativos que se leen en la publicación.

Arranca el Apertura 2025

Efraín Juárez fue uno de los técnicos eliminados de la Leagues Cup en la primera fase. Los universitarios sumaron una victoria por penales ante Orlando City, una victoria contra Atlanta United y una derrota frente a Inter de Miami.

Ahora tras su eliminación, el equipo de Universidad Nacional regresa a la CDMX para preparar su regresó a la Liga MX, su primer gran reto llegará el próximo sábado 9 de agosto, cuando visiten al actual campeón, Toluca.

Pumas en Leagues Cup I MEXSPORT

