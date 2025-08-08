¡Lujitos del Campeón! Alexis Vega presume reloj con los colores del Toluca

Alexis Vega fue parte fundamental de los títulos de Toluca y Selección Mexicana el verano pasado. El jugador mexicano tuvo un resurgir impresionante en su carrera, por lo que se convirtió en uno de los favoritos de la afición mexiquense y del balompié mexicano en general.

Tras los éxitos que obtuvo, Alexis no sólo festejó como él sabe, sino que también se dio ciertos lujos de por medio. Ahora, el atacante Escarlata fue tendencia en redes sociales, gracias a un impresionante reloj con los colores de los Diablos.

Regalo a la moda

La marca mexicana, Drop Shop MX, compartió una serie de fotografías en Instagram de Alexis 'presumiendo' su nuevo accesorio. El reloj -que hace alusión al club mexiquense- es un Cartier Santos, intervenido por la misma marca mexicana.

El valor del reloj que portó Vega es de siete mil dólares, ya que está hecho a la medida del mexicano. En la misma publicación, Alexis agradeció el gesto, ya que fue un regalo de la marca hacia el jugador.

Fan de la joyería

No es la primera vez que Alexis muestra su pasión por los accesorios de lujo, ya que hace unos meses se hizo viral un regalo que le hizo a sus compañeros. El jugador de Toluca le regaló a todos los Campeones del Clausura 2025 un lujoso anillo con los colores de los Diablos.

