Será una pelea callejera: Alana Flores da impactante noticia sobre su duelo contra Gala Montes

Se viene el debut de evento Supernova Orígenes, donde al igual que la velada del año, gente del mundo de internet se subirá al ring para mostrar sus habilidades en el rin, aunque sin duda, el combate que más llama la atención es el de la streamer, Alana Flores contra la cantante, Gala Montes.

Cinturones de victoria de Alana I @alanafloresf

‘Su boxeo es callejero’

Durante un stream, Alana mencionó estar emocionada por su nuevo combate de Boxeo, aunque sí se mostró preocupada por la técnica de su rival, asegurando que no boxea, sino más bien que pelea como en la calle.

“La verdad si estoy bien hippeada por la pelea de Supernova, la verdad va a estar bien perra... Lo único que a mi no me gusta es que siento que Gala no va a boxear... ella no boxea, ella pelea como si estuviera en una pelea callejera”, declaró Alana.

Careo de Alana y Gal Montes I CAPTURA DE PANTALLA

Hasta el momento, Gala no se ha pronunciado al respecto d elas declaraciones de Alana, aunque en casos anteriores, la actriz no duda en llamar ‘berrinches’ las declaraciones de Alana.

El evento de boxeo ‘Supernova Orígenes’, se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, desde el mítico Palacio de los Deportes, donde se espera que sea tan grande como la Velada del Año.

Poster oficial del evento 'Supernova Orígenes' I CAPTURA DE PANTALLA

