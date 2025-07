Alexis Vega rompe el silencio sobre el interés del América

Buscaron el refuerzo bomba. Alexis Vega ha revelado que existió la posibilidad de vestir la playera de América en este verano pues, las Águilas tuvieron contacto con el futbolista pensando en un refuerzo para el Mundial de Clubes.

En una reciente entrevista, el 10 de Toluca aceptó que, aunque no hubo ninguna oferta oficial, su representante tuvo un par de pláticas con el cuadro azulcrema pensando en el Mundial de Clubes, sin embargo, Alexis Vega hubiera rechazado la oferta con miras a jugar la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Estaba enfocado en la Selección | IMAGO7

“Por ahí había muchos rumores en la América, por ahí había pláticas con mi representante que querían que reforzara para jugar el Mundial de Clubes, pero yo estaba en selección, estaba súper enfocado en la Copa Oro, pero bueno, solamente fue eso, no hay una oferta ni nada formal… Solamente querían que los apoyara en el Mundial de Clubes, pero bueno, después muy contento de la selección que pude ganar la Copa Oro”, reveló para ESPN.

Además, de estar pensando en la Copa Oro, Alexis Vega no tuvo que rechazar oficialmente al América debido a que, las Águilas quedaron fuera del torneo de la FIFA al perder en el Playoff ante LAFC.

América quedó fuera del Mundial de Clubes | IMAGO7

No le molesta quedarse en Toluca

En estos momentos Vega es uno de los jugadores más cotizados del futbol mexicano, de hecho, el delantero reveló haber recibido ofertas de otros equipos de la Liga MX, sin embargo, él tiene la mira en Europa. Sin embargo, en caso de no concretarse su paso al Viejo Continente, Vega aceptó contundentemente que, no dejaría a Toluca.

“Sí, obviamente ha habido ofertas de otros equipos aquí del futbol mexicano, pero ahora que regresé, que alcancé la gloria con el equipo de mis amores, sin temor de decírtelo, si no llega una oportunidad de jugar en Europa, me quedaría ya 100% aquí en Toluca… no pienso por ahora jugar en otro club que no sea Toluca aquí en México y bueno, contento con todo lo que se me está dando y quiero seguir sumando”, finalizó

Contento de quedarse en Toluca | IMAGO7

