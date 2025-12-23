¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre en México? Esto es lo que se sabe

Con la llegada de las celebraciones de Navidad, una de las principales dudas entre los usuarios es si los bancos en México ofrecerán servicio durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. Las instituciones financieras ya definieron cómo operarán durante estas fechas, consideradas de descanso para gran parte del sector.

De acuerdo con el calendario oficial del sistema bancario, el jueves 25 de diciembre es un día de asueto obligatorio, por lo que las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el país. Esta fecha está establecida como inhábil para las instituciones financieras.

Las sucursales bancarias en México cerrarán el jueves 25 de diciembre por tratarse de un día inhábil oficial./ Pixabay

En contraste, el miércoles 24 de diciembre no está marcado como día de descanso obligatorio, por lo que sí habrá servicio bancario, aunque con horarios especiales que pueden variar dependiendo de cada institución.

Las autoridades financieras han reiterado que, aun cuando las sucursales cierran en días inhábiles, los usuarios cuentan con alternativas para realizar operaciones básicas sin necesidad de acudir de manera presencial.

¿Cómo operarán los bancos el 24 y 25 de diciembre?

El miércoles 24 de diciembre, los bancos abrirán al público, pero lo harán con horarios reducidos, generalmente durante la mañana. Por ello, se recomienda a los clientes consultar directamente con su institución bancaria para conocer los horarios específicos y evitar contratiempos.

El miércoles 24 de diciembre, los bancos ofrecerán servicio con horarios reducidos por la temporada navideña./ Pixabay

En el caso del jueves 25 de diciembre, no habrá atención en sucursales bancarias debido a que se trata de un día feriado oficial. En esta fecha, las operaciones presenciales quedarán suspendidas en todo el territorio nacional.

A pesar del cierre de sucursales el 25 de diciembre, los cajeros automáticos continuarán operando de manera normal, permitiendo a los usuarios retirar efectivo, consultar saldos y realizar transacciones básicas.

Asimismo, los servicios de banca digital, aplicaciones móviles y plataformas en línea seguirán disponibles tanto el miércoles 24 como el jueves 25 de diciembre, facilitando transferencias, pagos y consultas sin interrupciones.

Los cajeros automáticos continuarán disponibles durante las fiestas decembrinas para retiros y consultas./ Pixabay

Las autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus trámites, especialmente aquellos que requieren atención en sucursal, como aclaraciones, depósitos especiales o gestiones administrativas.

Cabe recordar que otros días cercanos al cierre de año, como el 31 de diciembre, también pueden presentar horarios especiales, mientras que el 1 de enero es considerado otro día inhábil para el sistema bancario.

Ante este panorama, la principal recomendación es planear con anticipación cualquier movimiento financiero y aprovechar los canales digitales durante las festividades decembrinas.