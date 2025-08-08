¿Hugo Sánchez intentó conquistar a Olivia Collins? Esto dijo ella

La Casa de los Famosos 2025 llegó y con ello las redes sociales se poblaron de apoyo a sus integrantes favoritos. Con más de dos semanas en emisión, el reality show ya tuvo a su primera eliminada: la actriz mexicana Olivia Collins.

En entrevista con TUDN, la actriz fue cuestionada sobre diversos temas, siendo el más relevante sobre un supuesto 'cortejo' con una leyenda del futbol mexicano.

Olivia Collins | @LaCasaFamososMx|

¿Quién intentó ligar a Olivia Collins?

En la entrevista, Olivia habló sobre diversos temas, pero el más relevante fue sobre si algún futbolista mexicano intentó enamorarla en su momento. Olivia solo rió y contestó que sí, pero no quiso dar algún nombre de por medio.

Pero tal fue la insistencia del reportero, que Olivia Collins terminó por aceptar que el futbolista que la intentó conquistar fue: "uno muy famoso que jugó en España y con acento un tanto raro".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que varios internautas mencionaron el nombre de Hugo Sánchez. Aunque también puede haber otros candidatos, como Luis García Postigo.

Hugo Sánchez | MEXSPORT|

Su parte pambolera

En esa misma entrevista, Olivia Collins destacó su afición hacia Pumas por su formación y su gran admiración por Aldo de Nigris. De igual forma, la actriz comentó que el mejor uniforme del balompié mexicano es el de América.

