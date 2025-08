La Casa de los Famosos: Olivia Collins es la primera eliminada de la tercera temporada

La Casa de los Famosos México ya tiene a su primer habitante eliminado de la tercera temporada, tratándose ni más ni menos que de la vedette Olivia Collins, quien, para sorpresa de muchos, obtuvo la menor cantidad de votos del público, a pesar de su larga trayectoria artística.

Una noche de eliminación llena de emociones

La primera noche de eliminación estuvo llena de tensión, ya que se definiría quién, entre los cuatro nominados, abandonaría el reality show a tan solo una semana de haber comenzado.

Estos son los 14 habitantes que aún quedan en la casa/X: @LaCasaFamososMx|

La joven cantante y actriz Elaine fue la primera en regresar a la casa, tras recibir la noticia de que había sido salvada por el público.

Le siguió la modelo Priscila Valverde, lo cual generó sorpresa, ya que para muchos ella era la principal candidata a salir esta semana.

Olivia Collins recibe menos votos que Adrián Di Monte

Finalmente, en el carrusel de nominados quedaron el actor Adrián Di Monte y la actriz Olivia Collins, siendo esta última la participante que menos apoyo recibió por parte del público, por lo que se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Adrián Di Monte fue recibido sus compañeros tras ser salvado por el público/X: @LaCasaFamososMx|

Collins se despide con dignidad y revela a su favorito

“Estoy muy orgullosa de mí porque lo intenté, no soy tan elocuente como los demás… Me quedo con el aprendizaje de que sí puedo, porque yo me negaba a entrar a este proyecto, pero sí pude con todas las dificultades que hay ahí”, comentó Olivia Collins al salir del programa.

Olivia Collins recibió la noticia de que debía abandonar la casa/X: @LaCasaFamososMx|

Antes de despedirse, también confesó quién es su favorito para llevarse la victoria en esta edición:

“Yo creo que va a ganar Abelito, lo veo muy fuerte, muy carismático, aporta demasiado”.

