Muere una ballena tras chocar contra un bote en Nueva Jersey; un pasajero cayó al agua

Un inusual accidente marítimo ocurrido frente a las costas de Nueva Jersey, Estados Unidos, dejó como saldo la muerte de una ballena y un pasajero de un bote lanzado al agua. El incidente se registró el sábado, cuando una embarcación de recreo colisionó con el mamífero marino a unas millas de la costa.

Un inusual accidente marítimo ocurrido frente a las costas de Nueva Jersey, Estados Unidos, dejó como saldo la muerte de una ballena. / Captura de pantalla |

De acuerdo con las autoridades, el impacto provocó que uno de los ocupantes fuera arrojado por la borda. El resto de la tripulación logró rescatarlo de inmediato, y no presentó heridas de gravedad.

La Policía Estatal de Nueva Jersey y la Guardia Costera estadounidense confirmaron que la ballena, de aproximadamente 20 pies (unos seis metros) de longitud, murió a causa del golpe. Se desconoce de momento la especie exacta del animal.

Boater was thrown overboard in Barnegat Bay after a whale kept slamming into the vessel pic.twitter.com/zayvLv01J5

— Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) August 3, 2025