Este es el premio económico que ganó Renata Zarazúa por su victoria en el US Open 2025

La histórica victoria ante Madison Keys en Segunda Ronda del US Open ha puesto a Renata Zarazúa bajo reflectores. Fue la primera vez que la mexicana ganó un partido de un major en cancha central y su primera victoria ante una Top 10.

Además, fue la primera vez en 30 años que una tenista de México se impuso ante una rival ubicada en las diez mejores del ranking mundial. Y por si fuera poco, Renata se llevó un importante premio económico.

Renata tuvo una histórica victoria | AP

Así se reparten los premios en el US Open

Para este año, el torneo en Nueva York hizo historia con la bolsa de premios más grande en la historia del tenis. El US Open, que tiene un reparto equitativo tanto con hombres como mujeres, aumentó el 20 por ciento del dinero total, por lo que repartirá más de 20 millones de dólares.

En el caso de Zarazúa, tras avanzar a la Segunda Ronda aseguró 154 mil dólares, cerca de dos millones 800 mil pesos. En caso de meterse en Tercera Ronda, se embolsará 237 mil, más de cuatro millones 400 pesos mexicanos.

Renata puede hacer más historia este jueves | AP

¿Cuándo juega Renata Zarazúa su partido de la Segunda Ronda en el US Open?

La mexicana ahora se enfrentará a la francesa Diane Parry, este jueves 28 de agosto, en horario todavía por confirmar. Renata tiene balance de dos victorias en sus anteriores enfrentamientos, por lo que tiene pronósticos favorables.

En caso de superar a Parry, será la primera ocasión que Zarazúa llegue a la Tercera Ronda de un Grand Slam. En caso de concretarlo, se enfrentará a la ganadora del duelo entre la turca Zeynep Sonmez y la ucraniana Marta Kostyuk.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México tendrá liga profesional de Voleibol a partir de enero del 2026

Renata buscará un histórico boleto a Tercera Ronda|