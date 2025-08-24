"No lo entiendo": Carlos Alcaraz al saber el precio de una tarjeta suya firmada

Carlos Alcaraz aterrizó en Nueva York para su debut en US Open, aunque debutó con derrota en el torneo mixto, en el que tuvo de compañera a Emma Raducanu. Sin embargo, no fue la participación del número dos del Ranking ATP lo que llamó la atención, sino su reacción ante un aficionado.

En medio de una presentación con la marca Babolat, compañía francesa de raquetas con las que Carlitos sale a sus partidos, el tenista ibérico quedó anonadado por el valor de una tarjeta suya. El joven que le presentó dicho objeto de memorabilia quiso jugar un poco con Alcaraz para ver la reacción del tenista y el precio de la tarjeta.

El español no dio cifras bastante altas, pero cuando se enteró del valor de la tarjeta, que es de 220 mil dólares, quedó frío y dejó una reacción para el recuerdo. "Gracias, pero no entiendo que una carta mía valga tanto".

Carlos Alcaraz could NOT believe what his card sold for 💰😳 pic.twitter.com/YEDurZc9mU — Topps (@Topps) August 22, 2025

El mejor pagado

Pese a que el valor fue excesivo para Alcaraz, él está acostumbrado a las grandes sumas de dinero. Con información de la revista Forbes, el tenista español lidera el ranking de los mejores pagados con un total de 48 millones de dólares.

¿Puede ser el número uno después del US Open?

Carlos Alcaraz no solo quiere mostrar un dominio sobre Flushing Meadows, sino obtener el puesto número uno, algo que no tiene desde el 10 de junio de 2024. En cuanto la primera bola se juegue, Alcaraz será el nuevo número uno del mundo, pero Jannik Sinner buscará retener su corona de distintas formas.

Una de las formas para que el italiano aún se mantenga en la cima es llegando mínimo a tercera ronda. Sin embargo, en caso de que Carlos Alcaraz se alce con la gloria en el US Open, el nuevo número uno será el español.

En busca del número uno | AP|

