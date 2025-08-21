México tendrá liga profesional de Voleibol a partir de enero del 2026

El voleibol, considerado el tercer deporte más practicado en el mundo, tendrá a partir de 2026 su propia liga profesional en nuestro país. Este jueves se presentó oficialmente la Liga de Voleibol Profesional de México (LVP MX), que celebrará su primera temporada en enero del próximo año.

Póster de la Liga Mexicana de Voleibol | CAPTURA DE PANTALLA

En conferencia de prensa participaron Jesús Perales Navarro, presidente de la LVP MX; Blanca García Arias, integrante del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Voleibol; Héctor Antonio Oroz Sánchez, presidente del Club Tapatías de Guadalajara, y la jugadora María Eugenia Ramírez Alemán, también del conjunto tapatío.

“El objetivo principal es profesionalizar el voleibol en México, elevar el nivel competitivo de los equipos nacionales y difundir aún más este deporte en todo el país”, señaló Perales.

El dirigente detalló el formato de competencia:

La temporada iniciará el 17 y 18 de enero de 2026.

Cada club disputará 14 partidos (siete de local y siete de visitante).

La fase regular concluirá el 18 y 19 de abril.

Los cuatro mejores equipos avanzarán a semifinales (23 y 24 de abril).

La final será al mejor de tres juegos: el 29 de abril, 2 de mayo y, de ser necesario, el 3 de mayo.

Presidente de la LVP, Jesús Perales Navarro | IG:@lvp.mx

Por ahora, ya están confirmadas tres franquicias de las ocho iniciales: Tapatías de Guadalajara, Freseras de Irapuato y León. Además, se informó que hay interés de ciudades como Colima, Saltillo, Hermosillo, Ciudad Juárez, Ciudad Madero, Ciudad de México, Tepic, Estado de México y San Luis Potosí para sumarse al proyecto.

Conferencia de prensa de la LVP | IG:@lvp.mx

