"Aquí empieza el camino". Selección Femenil de Flag Football ya piensa en Los Ángeles 2028

El camino está marcado y el objetivo claro: una medalla olímpica. Luego del bicampeonato en los World Games, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football ya piensa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Aquí empieza el camino, estamos listas, estamos preparadas, sé que va a ser mucho mejor los siguientes años. México va a seguir siendo potencia del mundo muchos años más", declaró la capitana del equipo, Diana Flores, en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Selección Mexicana ya piensa en los Juegos Olímpicos | X: @FMFAOFICIALMX

México quiere seguir soñando en el Flag Football

La mariscal del Tri femenino destacó la importancia de lo logrado en Chengdu este año y reiteró que quieren ganar mucho más torneos. "Superó nuestros sueños más locos. Al final lo logramos y ganamos una medalla histórica que se queda para la eternidad".

"Los sueños se hacen realidad, no hay sueño tan grande que no se pueda hacer realidad, el trabajo en equipo, con resiliencia, con dedicación, con disciplina, y es el principio de mucho más", añadió.

Diana Flores sueña con la medalla olímpica | X: @FMFAOFICIALMX

Diana Flores pide apoyo al Flag Football

Por último, la capitana de la selección puso énfasis en el respaldo que las autoridades le dan a los y las deportistas mexicanas, ya que en otros países el nivel ha aumentado. "El nivel ha crecido muchísimo, cada partido fue muy fuerte y es debido a que los países están invirtiendo muchísimo, por lo que las medallas olímpicas se van a construir desde ya".

"No solo nos toca a nosotras, sino de instituciones privadas que apoyen al deporte, es momento de invertir en el deporte porque solo así México seguirá siendo potencia. También la Conade sabe que es momento de invertirle a esta disciplina y en las atletas, sabemos que el trabajo apenas empieza y falta meterle por todos lados al deporte", finalizó.

Diana pide que el apoyo no se pierda, sino que aumente | X: @FMFAOFICIALMX