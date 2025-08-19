Rodrigo Pacheco vence a Sascha Gueymard Wayenburg y avanza en el US Open

¡Lo volvió a hacer! El tenista mexicano, originario de Mérida, Yucatán, Rodrigo Pacheco, avanzó a la segunda ronda del US Open luego de haber derrotado a Sascha Gueymard Wayenburg en el último Grand Slam del año.

El mexicano cayó en el primer set frente a Wayenburg, parcial de 7-6, y se recuperó en los dos siguientes, primero venciendo por parcial de 6-3 y terminando la obra con un parcial de 6-1.

|

Rodrigo Pacheco dominó al francés de principio a fin, el mexicano ganó 6 de 13 break points, tuvo una efectividad del 91% en el primer servicio, aunque solo ganó un Tie Break.

Pacheco se convierte en el tenista mexicano que ganó un partido en la calificación del US Open después de 16 años, recordando que Santiago González jugó esta misma ronda en 2010 sin poder superarla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Alcaraz, campeón del Cincinnati Open tras retiro de Jannik Sinner por lesión

|