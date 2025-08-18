Carlos Alcaraz, campeón del Cincinnati Open tras retiro de Jannik Sinner por lesión

Carlos Alcaraz se queda con el título en Cincinnati Open, esto tras vencer a Jannik Sinner, quien no pudo completar la lesión del Masters 1000 por lesión.
En un nuevo capitulo de la rivalidad del momento en el tenis, Alcaraz volvió a vencer al italiano, aunque en esta ocasión la historia fue muy diferente a la que nos tienen acostumbrados y Sinner ni siquiera pudo dar batalla y se retiró en el primer set.
Sinner llegaba ya con molestias físicas a la Final, situación que Carlos Alcaraz supo aprovechar e impuso condiciones desde el primer set, el impuso condiciones y cuando se encontraba 5-0 arriba, Jannik tomó la decisión de no seguir más y retirarse.
Alcaraz ‘molesto’ pese a título
Pese a sumar un título más a su carrera, Carlos Alcaraz se mostró inconforme con la manera en la que se coronó y al recibir el trofeo expresó su molestia por ganar a costa de la lesión de un compañero como Jannik Sinner.
"Esta no es la manera en que quiero ganar partidos ni torneos. Lo siento. Espero que vuelvas pronto".
Alcaraz también dedicó unas palabras de aliento a Sinner, asegurando que volverá en mejor forma en un futuro cercano.
"Tú eres un verdadero campeón, volverás más fuerte. Lo siento, Jannik"