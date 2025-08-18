Carlos Alcaraz, campeón del Cincinnati Open tras retiro de Jannik Sinner por lesión

Carlos Alcaraz se queda con el título en Cincinnati Open, esto tras vencer a Jannik Sinner, quien no pudo completar la lesión del Masters 1000 por lesión.

Alcaraz se queda con el título en Cincinnati | X: @CincyTennis

En un nuevo capitulo de la rivalidad del momento en el tenis, Alcaraz volvió a vencer al italiano, aunque en esta ocasión la historia fue muy diferente a la que nos tienen acostumbrados y Sinner ni siquiera pudo dar batalla y se retiró en el primer set.

Sinner llegaba ya con molestias físicas a la Final, situación que Carlos Alcaraz supo aprovechar e impuso condiciones desde el primer set, el impuso condiciones y cuando se encontraba 5-0 arriba, Jannik tomó la decisión de no seguir más y retirarse.

Alcaraz ‘molesto’ pese a título

Pese a sumar un título más a su carrera, Carlos Alcaraz se mostró inconforme con la manera en la que se coronó y al recibir el trofeo expresó su molestia por ganar a costa de la lesión de un compañero como Jannik Sinner.

Sinner se retira por lesión | X: @CincyTennis

"Esta no es la manera en que quiero ganar partidos ni torneos. Lo siento. Espero que vuelvas pronto".

Alcaraz también dedicó unas palabras de aliento a Sinner, asegurando que volverá en mejor forma en un futuro cercano.

"Tú eres un verdadero campeón, volverás más fuerte. Lo siento, Jannik"

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz | X: @CincyTennis