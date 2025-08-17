Isaac del Toro se queda lejos del podio en la Clásica de Hamburgo 2025

Una vez más, la Clásica de Hamburgo cumplió en el espectáculo, contando con grandes momento y rebases, sin embargo, para el mexicano, Isaac del Toro, no fue su mejor tarde, sino que quedó muy rezagado de la punta.
Mala estrategia
Del Toro recorrió los 207 kilómetros entre Buxtehude y Hamburgo pegado a los líderes, hasta que en la parte final intentó apretar y acercarse a Johan Jacobs y Rory Townsend, sin embargo no fue suficiente.
Una vez más, Isaac aprovechó una subida para recortar distancias y así soñar con el podio, quedándose a un minutos de los líderes, ya para el kilómetro 15, Torito recortó a 15 segundo y lanzó su ataque, para así quedar como líder del grupo a falta de 10 kilómetros.
La punta duró 16 segundos, ya que el manejo de la carrera fue llevada para ayudará a su compañero de equipo, Sebastián Molano, pero desafortunadamente esto tampoco funcionó y se quedó lejos de la victoria, la cual se la arrebató el irlades, Rory Townsend.
