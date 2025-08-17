Isaac del Toro se queda lejos del podio en la Clásica de Hamburgo 2025

Una vez más, la Clásica de Hamburgo cumplió en el espectáculo, contando con grandes momento y rebases, sin embargo, para el mexicano, Isaac del Toro, no fue su mejor tarde, sino que quedó muy rezagado de la punta.

Clásica de Hamburgo I @TeamEmiratesUAE

Mala estrategia

Del Toro recorrió los 207 kilómetros entre Buxtehude y Hamburgo pegado a los líderes, hasta que en la parte final intentó apretar y acercarse a Johan Jacobs y Rory Townsend, sin embargo no fue suficiente.

Una vez más, Isaac aprovechó una subida para recortar distancias y así soñar con el podio, quedándose a un minutos de los líderes, ya para el kilómetro 15, Torito recortó a 15 segundo y lanzó su ataque, para así quedar como líder del grupo a falta de 10 kilómetros.

Clásica de Hamburgo I CAPTURA DE PANTALLA

La punta duró 16 segundos, ya que el manejo de la carrera fue llevada para ayudará a su compañero de equipo, Sebastián Molano, pero desafortunadamente esto tampoco funcionó y se quedó lejos de la victoria, la cual se la arrebató el irlades, Rory Townsend.

UAE Emiratos Team I @TeamEmiratesUAE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¡México bicampeón mundial! Selección Femenil de Flag Football conquista el oro en los World Games 2025