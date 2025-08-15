Robo de uniformes del COM valuado en medio millón de pesos: hay dos detenidos

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a dos personas identificadas como Mario “N” y Pedro “N” en posesión de prendas y accesorios del Comité Olímpico Mexicano, valuados en aproximadamente medio millón de pesos. De acuerdo con información de La Jornada, el material asegurado estaba destinado a los atletas de la delegación mexicana que representarán al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Afortunada búsqueda post robo

La denuncia que permitió iniciar la investigación fue interpuesta el pasado 8 de agosto, cuando el COM detectó el robo de más de 900 uniformes.

Las prendas sustraídas incluían no solo ropa deportiva oficial, sino también accesorios y artículos de uso exclusivo para los deportistas nacionales. Gracias a un operativo coordinado, las autoridades lograron ubicar a los presuntos responsables y recuperar gran parte del material antes de que fuera comercializado.

Investigación y medidas de seguridad reforzadas por el COM

Según los reportes, la investigación se centró en rastrear la posible ruta de distribución de los uniformes robados. Las autoridades sospechan que los artículos podrían haber sido vendidos de manera ilegal a coleccionistas o revendidos como material deportivo original, aprovechando su valor y autenticidad. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la indagatoria para determinar si hay más implicados en el caso.

El Comité Olímpico Mexicano ha reforzado sus protocolos de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro, dada la importancia de estos uniformes como símbolo de identidad y orgullo nacional. La recuperación de las prendas permitirá que los atletas cuenten con el equipo completo para su participación internacional.

