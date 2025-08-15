México sumó más medallas en squash y natación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Cayó el noveno oro para México en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Quinto día de actividades en Paraguay y la delegación mexicana sigue coleccionando medallas. Esta vez fueron siete en dos disciplinas diferentes: squash y natación.

El día arrancó con los squashistas Gilberto Aceves y Santiago Medina, quienes se subieron al podio luego de llegar hasta las semifinales en dobles varonil. Unas horas más tarde, en la rama femenil, Ana Karen Botello y Paola Franco se quedaron con el segundo lugar de la prueba de dobles tras caer 1-2 ante Guatemala.

México sumó varias medallas en esta jornada | X: @conadeoficial

En la misma disciplina fue que cayó el noveno metal áureo para el país tricolor gracias a la dupla mixta conformada por Mariana Narváez y Wally Ávila, quienes se impusieron 2-0 a los peruanos Luciana y Amaro Castillo en la Final.

En el cierre de la natación, la delegación tricolor brilló con cuatro medallas más. Primero, Isabella Chávez obtuvo el tercer lugar en la final de la prueba de 200 m combinado femenil con un tiempo de 2:18.53 minutos. Luego, Santiago Gutiérrez conquistó el bronce en la prueba de 1500 m libre varonil, con un cronómetro de 15:45.58 minutos.

México culminó en la pileta con dos terceros lugares, tanto en la rama varonil como en la femenil del relevo combinado 4 x 100 m.

Natación y squash fueron las disciplinas en las que México subió al podio | X: @conadeoficial

Medallero al momento

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL Brasil 47 25 28 100 Chile 14 11 17 42 Colombia 13 7 10 30 México 9 16 20 45

Medallas de México miércoles 14 de agosto en Asunción 2025

Oro

• Mariana Narváez y Wally Ávila – Squash dobles mixtos

Plata

• Ana Karen Botello y Paola Franco – Squash dobles femenil

Bronce

• Gilberto Aceves y Santiago Medina – Squash dobles varonil

• Isabella Chávez – 200 m combinado femenil

• Santiago Gutiérrez – 1500 m libre varonil

• Andrés Dupont, Nicolás Sobenes, Marco Pat y Humberto Nájera – 4x100 m relevo combinado varonil

• Celia Pulido, Mariana Ortega, María Méndez y Fernanda Elizondo – 4x100 m relevo combinado femenil

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Venus Williams vuelve al US Open a los 45 años tras dos temporadas de ausencia

México sigue cosechando medallas en Asunción | X: @conadeoficial