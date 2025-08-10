Pato O'Ward 'explota' luego de perder el Campeonato de IndyCar: "qué mam…"

El Gran Premio de Portland parecía la oportunidad ideal para que Patricio “Pato” O’Ward retrasara la coronación de Álex Palou en la IndyCar 2025. Tras lograr la pole position, el regiomontano necesitaba superarlo por 14 puntos para mantener viva la pelea por el campeonato o, con una combinación favorable de resultados, arrebatarle el título.

O’Ward inició fuerte, montando neumáticos blandos y con una estrategia que incluía detenerse temprano, para tomar el control del ritmo. Sin embargo, en la vuelta 22 su monoplaza comenzó a perder potencia, obligando al equipo a empujarlo hasta los boxes. Tras reemplazar el cableado y la caja DI, volvió a pista 10 giros después, pero ya sin opciones reales de frenar la consagración del español.

Con este resultado, Palou se proclamó campeón por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025) y cuarto en su carrera desde 2021, convirtiéndose además en el primero desde 2010 en ganar el título el mismo año que se impone en las 500 Millas de Indianápolis.

Pato O’Ward se desahoga en redes sociales tras la derrota

Después de la carrera, el piloto mexicano mostró su frustración en redes sociales. Publicó una imagen suya con gesto molesto y la frase “Qué mam…”, reflejando su enojo no solo por el resultado en Portland, sino también por no poder alargar la batalla por el campeonato un par de semanas más.

A pesar del golpe anímico, O’Ward aún tiene dos oportunidades para cerrar con fuerza la temporada, en Milwaukee Mile y Nashville Superspeedway. Su objetivo ahora es sumar más podios y recortar lo máximo posible la distancia con el campeón español.

