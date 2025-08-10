Álex Palou se corona en la Indy Car tras fallas en el monoplaza de Pato O'Ward

Tras lograr la pole position, parecía que Patricio O’Ward podría, al menos, retrasar la coronación de Álex Palou en Portland. Sin embargo, dicen que cuando te toca, te toca… y para el piloto español, este era el día perfecto para seguir ampliando su leyenda.

Pato necesitaba superarlo por 14 puntos para postergar su título o, si los astros se alineaban, arrebatárselo. El regiomontano arrancó bien, montó neumáticos blandos y puso en marcha su estrategia: detenerse temprano, en la vuelta 17, para tomar el control del ritmo. Pero el destino tenía otros planes.

Mi corazón aquí se rompió.

Mi Pato no te merecías esto.pic.twitter.com/afbVEN523w — Pato O'Ward fans (@POwardNews) August 10, 2025

En la vuelta 22, su monoplaza comenzó a perder potencia, y el equipo incluso tuvo que empujarlo hasta los boxes. Diez giros después, tras reemplazar el cableado y la caja DI, volvió a pista, pero ya sin opciones reales de impedir el campeonato del español.

Así, el piloto de Chip Ganassi se consagró campeón por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025) y el cuarto de su carrera desde 2021. Además, se convirtió en el primero desde 2010 en coronarse el mismo año que gana las míticas 500 Millas de Indianápolis.

