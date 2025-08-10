¡Insólito! Connor Zilisch gana en NASCAR y termina en el hospital por aparatoso accidente

El joven piloto estadounidense Connor Zilisch vivió un día agridulce el pasado sábado en la NASCAR Xfinity Series. Aunque sumó una nueva victoria a su prometedora carrera, el festejo terminó de forma inesperada y dolorosa.

|

Tras cruzar la meta en primer lugar, Zilisch intentó celebrar subiéndose al techo de un auto, pero su pie quedó atrapado en una cinta de seguridad. El error provocó que perdiera el equilibrio y cayera aparatosamente desde lo alto hasta el suelo.

El impacto fue tan fuerte que el piloto de 19 años quedó tendido en el piso, visiblemente adolorido. Minutos después, se confirmó que sufrió una fractura en la clavícula, aunque por fortuna no presentó lesiones de mayor gravedad.

“Connor Zilisch”:

Porque se rompió la clavícula tras su victoria en el @NASCAR_Xfinity.

pic.twitter.com/PAPerNaJ4I — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 10, 2025

Mensaje de tranquilidad a sus fans

Horas más tarde, Zilisch utilizó sus redes sociales para calmar la preocupación de sus seguidores y dar un parte médico.

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor”, compartió el piloto.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro tras ganar la Vuelta de Burgos: "Me sentía muy cansado, pero al final me pude recuperar"