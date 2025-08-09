¡Pato O´Ward saldrá en la primera posición en el GP Portland!

El piloto mexicano de IndyCar, marchará en la primera posición el día de mañana en el Circuito de Portland, esto gracias a conseguir un segundo lugar solamente detrás de Christian Lindgaard, quien más tarde sería sancionado perdiendo posición.

Pole Position de Lingaard antes de la sanción I @ArrowMcLaren

Cambios de último minuto

O’Ward consiguió un tiempo de 58.5343, sólo 14 milésimas arriba de Lindgaard. Por fortuna para Pato, su compañero, Christian Lindgaard fue sancionado con seis puestos en la parrilla luego de que los jueces se dieran cuenta que el piloto estaba usando un motor nuevo.

Al final, el mérito del gran ritmo del piloto mexicano en la Q1 Y Q2 fue recompensada de manera fortuita, ya que además de esta inesperada Pole, el regiomontano marcó su vuelta más rápida en la Q3 justo antes de que una bandera amarilla concluye la última práctica.

Monoplaza de Pato O´Ward I @ArrowMcLaren

Por el Campeonato Mundial

Esta será una auténtica oportunidad de oro para Pato O´Ward, quien tendrá la oportunidad de acercarse a la punta del campeonato mundial de pilotos, esto si consigue alargar 14 puntos este fin de semana y que el actual líder Álex Palou, tenga una discreta carrera tras salir quinto este domingo.

La carrera que podría darle un nuevo giro a este duelo entre O´Ward y Palou, será el domingo 11 de agosto a las 13:22 (tiempo CDMX), desde el circuito de Portland International Raceway.

Equipo Arrow McLaren I @ArrowMcLaren

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro tras ganar la Vuelta de Burgos: "Me sentía muy cansado, pero al final me pude recuperar"