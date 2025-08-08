¡Primera medalla para México! Andrea Becerra y Sebastián García obtienen plata en Juegos Mundiales 2025

Arrancaron los Juegos Mundiales de 2025, disputados en Chengdu, China y los mexicanos ya se volvieron parte de los protagonistas de este arranque mundialista gracias a su podio en la categoría de tiro con arco compuesto, en equipo mixto, conformado por Andrea Becerra y Sebastián García.

Medalla de plata en el tiro con arco compuesto | @conadeoficial

Plata con sabor a oro

Los tiradores mexicanos iniciaron su camino de eliminatorias en los Cuartos de Final, cuando enfrentaron al equipo de Turquía, mismo que derrotaron con un marcador de 156-155. Posteriormente en las semifinales, Andrea y Sebastián derrotaron al combinado de Estados Unidos por 158-157.

La final de la categoría tuvo momentos verdaderamente emocionantes, donde desafortunadamente los atletas aztecas cayeron con un marcador de 156-155, ante la pareja de Dinamarca, Sofie Marcussen y Mathiasa Fullerton.

Sebastián García en los Juego Mundiales de 2025 | CAPTURA DE PANTALLA

Futuro emocionante

El tiro con arco compuesto es una de las categorías que harán su debut en los próximos juegos olímpicos, por lo que la calidad mexicana emociona al público, ya que colocan a Andrea Becerra y Sebastián García, como favoritos a subir al podio en Los Ángeles 2028.

La tiradora mexicana, Andrea Becerra continúa haciendo historia en la categoría de arco, tras 13 años de experiencia y con el segundo lugar en el ranking mundial femenino de tiradores.

CAPTURA DE PANTALLA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum promete apoyo a la entrenadora de los clavadistas que ganaron medalla en Singapur