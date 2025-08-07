¡Venga, 'Torito'! Isaac termina en la cuarta posición de la Tercera Etapa de la Vuelta a Burgos

Isaac del Toro se pone tercero de la general en la Vuelta a Burgos 2025. El mexicano terminó cuarto en la Tercera Etapa y se pone a 26 segundos del líder Léo Bisiaux con dos días más de competencia.

La jornada estuvo marcada por un desenlace sorpresivo. Un inesperado ataque del joven ciclista francés de 20 años en los últimos 600 metros le permitió cruzar la meta en solitario y llevarse la victoria del día. Detrás de él, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi Pellizzari e Isaac del Toro no pudieron seguirle el paso.

A 26 kilómetros de la llegada, Ciccone lanzó un ataque que solo pudo seguir Bisiaux. Poco después se unieron Lorenzo Fortunato y Pellizzari, mientras Del Toro, que había perdido contacto en el ascenso, logró reconectar en el descenso con una persecución constante. A 21 kilómetros de meta, el grupo de cinco corredores conformado por Ciccone, Bisiaux, Fortunato, Pellizzari y Del Toro, tomó la delantera con unos 30 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Parecía que el quinteto definiría la etapa al sprint, pero Bisiaux tenía otros planes. Con un cambio de ritmo fulminante en la recta final, el francés sorprendió a todos y dejó sin respuesta a sus rivales. Ciccone y Pellizzari completaron el podio, mientras que Del Toro cruzó la meta en cuarta posición, mostrando una vez más su capacidad para pelear con los mejores en la alta montaña.

Gracias a este resultado, Isaac del Toro se coloca en el tercer lugar de la general y con dos etapas por disputar, el mexicano se mantiene en la lucha por el título.

