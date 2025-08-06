Pato O'Ward rompe el silencio tras polémica imagen de 'su coche' utilizada por ICE

El piloto de IndyCar Pato O'Ward y los directivos de la serie se sorprendieron por una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional que promociona los planes para un centro de detención de inmigrantes en Indiana denominado "Speedway Slammer", e incluye un auto con el mismo número que el único piloto mexicano en la serie.

“Tomó a mucha gente desprevenida. Definitivamente, a mí me pilló desprevenido”, dijo O'Ward el miércoles. “Me sorprendieron un poco las coincidencias y, ya sabes, lo que significa... No creo que haya enorgullecido a mucha gente, por decir lo menos”.

O'Ward dijo que no vio la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje de texto al respecto. "Realmente no he pensado mucho en ello porque creo que no quiero hacerlo", dijo.

Respondió a la publicación de ICE | AP

La publicación del martes incluía la imagen de un vehículo estilo IndyCar con el número 5 y la palabra "ICE" impresa varias veces, similar a la imagen de un patrocinador. Parecía una imagen creada por computadora, con el coche en una pista y un edificio similar a una prisión al fondo.

Indiana es el hogar del Indianapolis Motor Speedway y es donde tiene su sede la IndyCar Series.

“Desconocíamos los planes de incorporar nuestras imágenes en el anuncio de ayer”, declaró IndyCar el miércoles. “En consonancia con nuestra postura respecto a las políticas públicas y los asuntos políticos, comunicamos nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no se utilice en adelante en relación con este asunto”.

Esta fue la foto del gobierno | CAPTURA



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación separada utilizó “SpeedwaySlammer” al anunciar la nueva asociación con el estado de Indiana para ampliar el espacio de detención en 1.000 camas.

O'Ward, de 26 años y nacido en Monterrey, México, ocupa el segundo lugar en la clasificación, aunque Alex Palou podría asegurar el título de la temporada de IndyCar este mismo fin de semana en Portland. O'Ward estuvo en Texas para promocionar el Gran Premio de Arlington del año próximo .

Esa carrera, el 15 de marzo, se disputará en un circuito de 4,3 kilómetros que rodea los estadios de los Dallas Cowboys de la NFL y los Texas Rangers de la MLB. O'Ward realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del partido de los Rangers contra los Yankees de Nueva York.

No quiso hablar mucho del tema | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Álex Palou conquista el Gran Premio de Monterrey; Pato O'Ward fue cuarto lugar