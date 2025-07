Pato O’Ward asegura que Checo Pérez es ídolo vuelva o no a la F1

Los rumores sobre el posible regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 empiezan a tomar demasiada fuerza y especialmente para ocupar el asiento de la nueva incorporación de Cadillac.

Pato O'Ward recientemente habló en una entrevista con Javier Trejo dentro del programa de ESPN y aseguró que el expiloto de Red Bull seguirá siendo un ídolo más allá de que regrese o no a la F1.

“Su salida de la Fórmula 1 no fue como la que él quería , si él escoge no regresar va ser un ídolo, si él escoge regresar seguirá siendo un ídolo, creo que no cambia mucho”, resaltó el piloto de McLaren en la Indycar.

Revela regreso

Sin embargo, fue lo único que reveló el piloto de McLaren y es que también aseguró que el regreso de Checo Pérez al máximo circuito del automovilismo es inminente remarcando que lo ha visto en preparación para volver.

“¿A Checo? Sí, porque ya lo vi entrenando. No estaría entrenando si no fuera a regresar”, hizo énfasis Pato O’Ward.

¿Pato O’Ward a Cadillac?

Cabe mencionar, que los rumores también apuntaban a su presencia dentro de Cadillac pero se encargó de desmentir lo que se rumoraba asegurando que era puro humo como de Alonso y Taylor, ante un posible acomodo.

