Manchester City vs West Ham EN VIVO Premier League Jornada 17

El Manchester City vuelve a casa con la misión de no ceder terreno en la lucha por el título. Tras una sólida victoria 3-0 ante el Crystal Palace, los "Citizens" ocupan el segundo puesto con 34 puntos, apenas dos por detrás del Arsenal. Este sábado, el Etihad Stadium recibirá a un West Ham United que atraviesa una crisis profunda y se encuentra en zona de peligro.

El equipo de Pep Guardiola atraviesa un momento dulce en la Premier League, sumando cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

La figura de Erling Haaland sigue siendo el factor diferencial; el noruego lidera la tabla de goleadores con 17 tantos, seguido de cerca por un Phil Foden que ha recuperado su mejor versión. La capacidad goleadora del City (38 goles a favor) contrasta drásticamente con la fragilidad defensiva de los Hammers.

El panorama para el West Ham es desolador. Situados en la 18.ª posición con 13 puntos, no ha logrado una victoria en sus últimos cinco encuentros. Su derrota más reciente, un 2-3 ante el Aston Villa, evidenció los problemas para cerrar partidos.

La historia reciente tampoco favorece a los londinenses. El Manchester City ha ganado 15 de los últimos 18 enfrentamientos entre ambos, incluyendo una goleada 4-1 a principios de este año. El West Ham no ha logrado vencer al City en más de una década en partidos de liga, una racha psicológica que pesa en cada visita al Etihad.