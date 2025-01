Fórmula E abre las puertas a la llegada de Checo Pérez

Sergio Pérez tiene las puertas abiertas en la Fórmula E. Luego de partir de Red Bull, el futuro de Checo parece incierto en la Fórmula 1. Sin embargo, el talento del piloto mexicano es uno que quisiera cualquier categoría de automovilismo, incluyendo la eléctrica.

Este fin de semana se llevará a cabo el E-Prix de la Ciudad de México, por lo que Alberto Longo, el Co-fundador y Jefe de la Fórmula E, ya se encuentra en tierras aztecas.

Si bien, él es encargado de seguir promoviendo el automovilismo, y no el dueño de alguna escudería, Longo ha dejado abierta una invitación para que Checo, cuando él desee, se una al campeonato.

"Yo siempre lo digo, Checo tiene su casa en la Fórmula E, las puertas siempre abiertas", indicó el director español. "Obviamente no es una decisión mía, nosotros somos promotores del campeonato, no somos dueños de ningún equipo, pero en el momento en el que Checo vea la posibilidad de querer correr aquí en la Fórmula E, yo no tendría ningún inconveniente en sentarlo con cada uno de los teams principales y estoy seguro que alguno, viniendo con el récord que tiene de la Fórmula 1, estaría encantado de tenerlo", aseguró.

En cuanto a la posibilidad de perder fanáticos al deporte automotor con la ausencia del tapatío en la F1, Alberto confía que, de las nuevas generaciones surja alguien que mantenga el amor por el automovilismo en el país.

"Los jóvenes vienen pisando muy fuerte, yo estoy seguro que tarde o temprano van a acabar ganando campeonatos en Europa, en otros sitios del mundo. Eso hará que los grandes equipos, tanto de la Fórmula 1 como de la Fórmula E, los grandes team principal, pues se acaben fijando en esos pilotos mexicanos", explicó

"Al final, esa base de fans se queda, es verdad que sufre un poco, pero se queda la gran mayoría y lo que esperemos es que vengan nuevos talentos a reemplazar a los que ya se han ido muy rápido para que siga creciendo esa cantidad de fans que hay", finalizó.

