Kylian Mbappé sobre su llegada al Real Madrid: “Primero fue un sueño, ahora es una realidad”

El fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid ha sido uno de los más mediáticos de la historia. El francés, llegó a Valdebebas el pasado verano, convirtiéndose en una estrella más en la basta colección galáctica de la Casa Blanca.

Recientemente, Mbappé concedió su primera entrevista oficial ante un medio español, desde su llegada al país ibérico. Los periodistas de La Sexta, fueron los primeros encargados de obtener respuestas de Kylian fuera de una conferencia de prensa.

Mbappé en su último juego | AP|

El jugador de 26 años, declaró que estar en el equipo Merengue, es un sueño hecho realidad desde que era un niño. Además agregó, que siempre tuvo como ídolos a dos jugadores del Madrid: Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

“Me aficioné al Madrid por Zidane, como fan de 'Zizou', con los galácticos. Es el mejor club del mundo, tiene un aura que los otros no tienen. Luego llegó Cristiano, mi otro ídolo. Veía todos los partidos de niño ya como jugador, porque es el club más importante. Primero fue un sueño, luego un objetivo y ahora es una realidad", declaró Mbappé.

Mbappé en su último juego | AP|

El poder llegar antes

De igual forma, ‘Donatello’ comentó que su primer acercamiento con la casaca blanca fue cuando era solamente un niño, pero aún no estaba listo para dejar Francia y emigrar a un país desconocido.

"Tenía 12 ó 13 años cuando estuve aquí, no hablaba español ni inglés y hablaba francés con Zidane. Fue increíble para mí vestir por primera vez la ropa del Madrid. Sabía que un día volvería, aunque no tan rápido. Hubo opciones antes, pero no era el momento, no estaba listo para irme de Francia con 12 años. Para mí fue la mejor decisión", sentenció.

Mbappé en su último juego | AP|

